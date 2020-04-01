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ATM önünde `dayanışma kampanyası´ kuyruğu

DHA

ATM önünde `dayanışma kampanyası´ kuyruğu


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye´m" kampanyasına, banka ATM'sinden bağış yaparak destek oldu. ATM önünde soysal mesafeyi koruyan belediye çalışanları, uzun kuyruk oluşturdu.
Erzincan Belediyesi önündeki ATM önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren Belediye Başkanı Bekir Aksun ve personel, "Biz Bize Yeteriz Türkiye´m" kampanyasına katkıda bulundu. Personele teşekkür eden Başkan Aksun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye´m" kampanyası ile birlikte, Erzincan Belediyesi olarak biz de Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. İmkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum" diye konuştu.
BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN HALKA EVDE KAL ÇAĞRISINDA BULUNDU
Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve koronavirüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu. Başkan Aksun yaptığı anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım. Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dediFOTOTĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK
2020-04-01 17:00:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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