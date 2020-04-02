Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı. Cezaevine nakil olan mahkumlar, 14 gün ayrı hücrede karantinaya alınıyor ve cezaevi düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, tutuklu ve hükümlülere virüs bulaşmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 800 hükümlünün kaldığı Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler artırıldı. Açık ve kapalı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım yapılıyor. Ayrıca yerleşke içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek, virüsün kampüs içine girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Alınan tedbirler ve dezenfekte çalışmaları ile ilgili bilgi veren Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, koronavirüs salgınına karşı Adalet Bakanlığı olarak adliyelerde ve cezaevlerinde hassas çalışma yaptıklarını söyledi. Bakanlığın talimatları ve ihtiyaçlar doğrultusunda Erzincan Adliyesi olarak yoğun mücadele verdiklerini belirten Çiçek, "Mücadelemizin adliye kısmında, öncelikle yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız. Duruşmalarımızı mümkün olduğunca ertelenme yönünde, zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işlere bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Suçla mücadele birimlerimiz aynı şekilde en hassas şekilde çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız adliye yönünde olan işlerinde taleplerinde sorunlarında en ufak bir endişeye kapılmamalılar. Çünkü her ne kadar duruşmalar ilerlemese de bu dönemde bu süreç geçici bir süreç herhangi bir hak kaybı hiç kimse de kesinlikle olmayacak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu

Başsavcı Çiçek, açıklamasında, cezaevlerinin en hassasiyet gösterilen noktalardan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada biz tutuklu ve hükümlülerimizi dolayısıyla insanlarımızı barındırıyoruz. Onlara virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri alıyoruz, çok hassas davranıyoruz, bundan dolayı da çeşitli tedbirler uyguluyoruz. Cezaevlerimizde günlük olarak temizlik ve hijyen çalışmaları üst seviyede. Girişlerde kim olursa olsun ateş ölçer cihazları ile ölçümlerimiz sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Koridorlarımız sürekli temizleniyor, dezenfekte ediliyor, koridorlarımızda dezenfekte cihazları mevcut, bu cihazları sürekli personellerimiz herkes kullanabiliyor. Ring araçlarımız her kullanımdan önce ve sonra tekrar tekrar dezenfekte edilerek, bu virüsün herhangi bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye geçmemesi için her türlü önlem alınıyor. Bu anlamda infaz koruma memurlarımızın da çalışma sürecinde ister istemez bir yoğunluk oluştu. Onlar da bu fedakarlığı gösteriyorlar. Çünkü infaz koruma memurları bizim için çok kıymetli, onlara bir virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü tedbiri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz, bu konuda bugüne kadar gayet başarılıyız. İnşallah bundan sonra da bu başarıyı Allah bize nasip etsin."DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-04-02 17:35:00



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