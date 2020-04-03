Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge (TRA1) Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu

Türkiye'de mart ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,33 ile (TRA1) Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,86 artış kaydetti. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,85 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 14,8 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,86 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", yüzde 12,85 ile "İzmir", yüzde 12,80 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,54 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

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