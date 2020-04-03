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“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Erzincan’dan destek

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" milli dayanışma kampanyası adı altında başlattığı kampanya kapsamında ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına Erzincan’dan destek

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" milli dayanışma kampanyası adı altında başlattığı kampanya kapsamında ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgını ile mücadele konusunda Türkiye geneli "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" adı ile başlattığı milli dayanışma seferberliğine sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kentte faaliyet gösteren oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri katıldı.
Erzincan’da korona virüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını ve olası durumda ilave tedbirlerin alınmaya devam ettiğini kaydeden Vali Ali Arslantaş, “Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan evinde yalnız kalan ya da herhangi bir yakını olmayanların ihtiyaçlarını valiliğimiz koordinasyonunda ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız başkanlığında oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları ile karşılıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımız, 112’yi arayarak ya da kaymakamlıklarımız ve muhtarlıklarımız arasında kurulan iletişim ağı ile ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar. Biz de ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyoruz.” dedi.
Bu kapsamda vatandaşların maaşlarının da evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Vali Arslantaş, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ adı altında “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” milli dayanışma kampanyasını biz de ilimizde sürdürüyoruz. Özellikle yevmiye ile geçimini sürdüren vatandaşlarımız başta olmak üzere alınan tedbirler sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave bir destek amacıyla bu kampanya başlatıldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya başta ben olmak üzere vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız olarak birer maaş bağışıyla katkı sunduk. Bugün odalarımız ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldik. Ben sizin vasıtanızla tüm vatandaşlarımıza milli dayanışma kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Bu kampanyaya destek veren iş dünyamıza, tüm hayırsever vatandaşlarımıza, katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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