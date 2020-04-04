Erzincan’da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid19 RTqPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Konuyla ilgili AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, ortak bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemisinin tanısında kullanılan Covid19 RTqPCR tespit tetkikinin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Gerekli alt yapı çalışmalarının bitmek üzere olduğu hastanede mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere gerekli tetkik kitleri de Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yola çıktı. Bir kaç gün içerisinde hizmete girecek olan pcr testi sayesinde çok daha kısa zamanda çok daha fazla sayıda şüpheli olgulara tanı konulabilmesi mümkün olacak. Bu kötü zamanlarından üstesinden hep birlikte geleceğiz.”
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