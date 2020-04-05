Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında gezinen dağ keçisi sürüsü, drone ile havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buldu.

Çağlayan Beldesine yakın bölgelere inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Dağ keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülendi.

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