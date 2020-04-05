Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayırlı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze girişçıkışlar yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan daha önceden de Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.