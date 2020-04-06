Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 17, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek
YEREL HABERLER Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden ...
Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya ...
Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi
Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor
YEREL HABERLER Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ...
Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek ...
Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Otomobilde sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ...
Şireci’den Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER Şireci’den Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma ...
Erzincan’da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin yapılabilmesi amacı ile başlatılan çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid-19 RT-qPCR tespit tetkikinin ...
(Özel) Bin adet fidan Tatlısu köyünde toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER (Özel) Bin adet fidan Tatlısu köyünde toprakla ...
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’ten 5 Nisan ...
Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan’da çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan’da çalışmalarına ...
Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ruhsat aranacak
YEREL HABERLER Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X