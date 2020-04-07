Erzincan’da korona virüs tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da korona virüs tedbirleri

İHA

Erzincan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi ek karar alındı.

Erzincan’da korona virüs tedbirleri

Erzincan’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi ek karar alındı.
Kentte korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak şu maddeler eklendi:
1 İlimiz genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu başta market, manav, fırın vb. işyerlerinde ayrıca eczanelerde tüm çalışanların maske takmasının zorunlu olmasına, içeriye maskesiz müşteri kabul edilmemesine, maske ve eldivenlerin temas durumu düşünülerek sık sık değiştirilmesinde fayda olacağı, marketlerin vb tüm işyerlerinin giriş çıkışlarında zorunlu dezenfektan bulundurulmasının önemli olacağı.
2 Tüm toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin, toplu taşıma araçlarında el dezenfektanları bulunması.
3 Fevzipaşa Çarşısı yanındaki ilçe ve köy duraklarının sosyal mesafe durumu gözetilerek eski terminalin yerine taşınmasına, Kelkit duraklarının belediyece belirlenecek daha geniş bir alana taşınmasına, Buğday Pazarının özellikle pazartesi günü kalabalık olması sebebiyle tezgahlar arası 5 metrelik mesafe bırakılması, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca bariyerler kurulması, bir yerden giriş bir yerden çıkış yapılmasına, araç parkına izin verilmemesi.
4 Tüm bankaların bankamatiklere yerleştirdikleri banknotları ve şubede kullandıkları banknotları ultraviyole yöntemiyle dezenfekte etmelerinin önem arz ettiği ve banka şubelerinde dezenfektan bulundurulmasının hijyen açısından gerekli olduğuna.
5 Maske ve eldiven kullanımında dikkat edilmesi gerekli hususlarla ilgili tanıtım filmi ve slaytların hazırlanarak halkın görebileceği şekilde her yayın vasıtası ile yayınlanmasına.
6 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarının uygulanmasını izlemek ve ilimizde gelişebilecek ekstra durumlarda doktorlarımıza tavsiyede bulunmak üzere ilimizde ilgili akademisyenler ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli yetkililer ile birlikte Bilim Kurulu oluşturulmasına.
7 Özellikle Yeni ve Eski Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm esnaflar arasında zorunlu haller dışında ziyaret yapılmamasına, işyerlerinde toplu olarak oturulmamasına ve bu hususta gerekli denetimlerin yapılmasına.
8 Aile hekimliklerinin pandemi sürecine etkin katılımları için İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek tüm görevleri yerine getirmelerine, talimatlara uymayanlar hakkında kurul kararlarındaki işlemlerin uygulanmasına, Aile Sağlığı Merkezlerine maske ile girilmesine ve girişlerde el dezenfektanı bulundurulmasına, aile hekimlikleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek tüm talimatların gecikmeksizin yerine getirilmesine, bu hususların ilgililerine tebliğine.
9 Genel durumu iyi ve tedavi olmuş hastaların ikametlerinde izole edilme imkanı yoksa hastaneden taburcu olduklarında uygun bir yer belirlenerek tedavi süreçlerinin burada takip edilmesine.
10 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin zorunlu olarak maske kullanmasına.
11 Her türlü ortamda (Kapalı mekan, açık alan) sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak gezenlere kolluk kuvvetlerince gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, ayrıca 18 yaşın altında olup sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında cezai işlemlerin ebeveynlerine tebliğ edilerek, ailelerine teslim edilmelerine.
12 Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, tüm sıralı/sorumlu birim amirlerimizce başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılmasının önem taşıdığına karar verilmiş olup, yukarıdaki kurul kararlarına uymayanlara kurul kararlarına riayet etmemekten idari para cezası 3150 TL. uygulanacak, yapılacak 2. kontrolde de fiilin tekrarı durumunda ise idari para cezası 3150 TL. uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baro Başkanı Aktürk’ten kandil mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk’ten kandil mesajı
Erzincan’ın üçte biri evde
YEREL HABERLER Erzincan’ın üçte biri evde
Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75’i hibe ediliyor
YEREL HABERLER Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde ...
Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj ...
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı Sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza yediler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptılar
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e ...
Erzincan’da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
YEREL HABERLER Erzincan’da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak ...
Erzincan’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Erzincan’da sokak hayvanları unutulmadı
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek
YEREL HABERLER Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden ...
Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya ...
Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi
Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor
YEREL HABERLER Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ...
Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X