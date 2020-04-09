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Vali Arslantaş’tan Polis Haftası mesajı

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş’tan Polis Haftası mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“175 yıldır görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, kamu düzenini korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için yüksek sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa etmektedir.
Milletimize sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün daha üst noktalara taşıma gayesiyle kendisini sürekli geliştirmeye devam eden, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir.
Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle ülkemizin ve dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bu salgının yayılmasını önlemek için devletimizin ve kurumlarının almış oldukları tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Günün her saatinde ve her türlü zorluğa göğüs gererek görevini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, toplum sağlığının söz konusu olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere diğer görevlilerimiz ile birlikte bu konuda da kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır.
Terör ve uyuşturucu başta olmak üzere trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki tüm amir ve memurlarımızı kutluyorum. Polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer hemşehrilerime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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