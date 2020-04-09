Biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

Erzincan’da yaşayan Ahmet Saba ve 76 yaşındaki teyzesi Yeter Ateş, biriktirdikleri para ve çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

65 yaşındaki Ahmet Saba ve teyzesi Yeter Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin korona virüsle (Kovid19) mücadelesine yönelik "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na birikimleri ile destek verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bankaya gidemeyen Ahmet Saba ve Yeter Ateş, bağışları için valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçerek, Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulunabilmek için yardım talep etti. Erzincan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletilen yardım talebine yönelik harekete geçen ekipler ise Ahmet Saba ve Yeter Ateş’in yaşadığı eve giderek, Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırmaları için Ahmet Saba’nın birikim amaçlı biriktirdiği 500 TL’yi ve Yeter Ateş’in birikim için sakladığı bir çeyrek altını kendilerinden teslim aldı. Ardından ekipler, yapılan her iki bağışı bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırdı. Daha sonra ekipler, bankadan aldıkları bağış dekontlarını Ahmet Saba ve Yeter Ateş’e teslim etti. Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ahmet Saba ve Yeter Ateş’e duyarlılıklarından ötürü teşekkürlerini iletti.

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