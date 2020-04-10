Güvenlik güçleri vatandaşlara maske dağıttı

Erzincan’da, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş çıkışları başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında maske dağıtıldı.

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı. Erzurum ve Sivas istikametinden gelen araçları uygulama noktalarında durduran güvenlik güçleri hem denetim yaptı hem de kolonya ikramında bulunarak maske dağıttı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Erzincan’da, vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş çıkışları başta olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı üzere; maske satışı yasaklanmış ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (il müdürlükleri vasıtasıyla) valiliklere maske gönderilmesine başlanmış olup bundan sonra da düzenli ve günlük olarak maske sevkıyatına devam edilecektir. Valiliğimizce tarafımıza ulaştırılan maskelerin vatandaşlarımıza ivedi şekilde dağıtımının sağlanması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu amaçla özellikle; kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yol kontrol noktaları vb. başta olmak üzere vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri yerlerde, kamu görevlileri ve Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından maske dağıtımı sağlanmaktadır.” denildi.

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