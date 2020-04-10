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Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

İHA

Erzincan'da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Erzincan’da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Yalınca Köyü Cemevi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle acili yeti olan ve kalabalık olup da tek maaşla geçinen aileler belirlendi. Yardım faaliyetine başta Demircan ailesi olmak üzere çok sayıda hayırsever destek verdi.
Toplanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin rencide olmayacağı şekilde ulaştırıldı.
Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, “Bugün yardım çalışmamızın ilk startını verdik. 100’e yakın ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerini ulaştırdık. Değerli canlarımız sesimize ses oldular. Öncelikle acili yeti olan ailelerimize ve kalabalık olup da tek maaşı olan insanlarımıza ulaştırdık. Yardım faaliyetimiz devam edecek. Daha çok aileye hatta çevre köylere ulaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bizler Yalınca Köyü Cemevi ve Derneği olarak öncülük yapan canlara sonsuz teşekkürler ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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