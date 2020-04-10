Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da, Esila (11) ile Emir Eymen (7), tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışladı.<br>Erzincan´da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, tatilde harcamak için kumbaralarında para biriktirmeye başladı. 2 kardeş biriken 170 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışlamaya karar verdi. Bu düşüncelerini ailelerine ileten kardeşler, onların da destek vermesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. <br>Polis ekipleri Esila ve Emir Eymen kardeşlerin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istedikleri paraların bulunduğu kumbarayı teslim aldı. Ardından ekipler, kumbara içerisindeki 170 TL´yi bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası´ hesabına yatırdı. Polisler, bankadan aldıkları bağış dekontunu Esila ve Emir Eymen'e teslim etti. <br>Polis ekipleri, Esila ve Emir Eymen kardeşlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-10 10:32:34<br>
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