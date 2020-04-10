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Tanoğlu, nefes kredisi başta olmak üzere üyelerin diğer taleplerini TOBB’a aktardı

İHA

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Türkiye'deki 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıya iştirak etti.

Tanoğlu, nefes kredisi başta olmak üzere üyelerin diğer taleplerini TOBB’a aktardı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye’deki 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantıya iştirak etti.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Koronavirüs (Covid19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, bu süreçte kendilerine önceki dönemlerde olduğundan daha çok görev düştüğünü ve bu sebeple Oda ve Borsaların görüş, öneriler ve taleplerini almaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, Covid19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin ve çalışmaların, sektörün üzerindeki etkilerini azalttığını da vurgulayarak, “Tüm dünyayı etkileyen bu salgının, ülkemiz üzerindeki olumsuz hareketlerini de Allah’ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak güçteyiz” dedi.
Başkan Hisarcıklıoğlu toplantı sırasında oda ve borsa başkanlarıyla salgının ekonomiye etkileriyle ilgili sorular içeren interaktif bir anket gerçekleştirdi. Salgın sebebiyle Türkiye’de ve dünyada çok dinamik bir süreç yaşandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, toplantıda ayrıca iş dünyasının, çalışma hayatı için yapılmasını istedikleri düzenlemelerle ilgili de bilgi verdi.
Toplantıya bağlanan Tanoğlu, iş dünyasının sıkıntılarının çözümü için Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak büyük bir titizlikle çalıştıklarını ve yaşanan aksaklıkların hızlı bir şekilde ilgili makamlara iletildiğini söyledi. Yaşanan sıkıntılı sürecin aşılması için tüm sektörlerin ‘mücbir sebep’ kapsamına alınması gerektiğini dile getiren Tanoğlu, “Bugünkü toplantıda TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek mevcut süreçle alakalı taleplerimizi, üyelerimizin istek ve beklentilerini, bize iletilen sorunları ve çözüm önerilerini kendilerine bir kez daha aktarmış olduk. Özellikle mücbir sebep kapsamına tüm sektörlerin alınması, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden üyelerimize akaryakıt desteği, doğalgaz ve elektrik faturalarının ertelenmesi, vergi borcu faizinin düşürülmesi, nefes kredisinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, bankalarla ilgili üyelerimizin yaşadıkları problemleri, KDV ertelenmesinin 6 aya kadar uzatılmasını talep ettik. Bizler bu talepleri oluştururken piyasanın nabzına göre hareket ediyoruz. Üyelerimizden bize gelen geri bildirimleri ilgili makamlarımıza hemen iletiyoruz. Üyelerimiz her zaman talep ve isteklerini erzincantso@tobb.org.tr adresine iletebilirler. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bu konularla ilgili olarak konuyu Cumhurbaşkanımıza ve ilgili Bakanlıklara hemen aktaracağı bilgisini verdi. Başkan Tanoğlu, iş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler yapıldıkça bunlarla ilgili de Oda üyelerini bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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