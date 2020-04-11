Otomobilin camından dışarı çöp atan sürücüye ceza kesildi

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Erzincan’da seyir halindeki otomobilin camından dışarıya yediği çerezin poşetini atan sürücüye 180 TL ceza kesildi.

Özel otomobiliyle Erzincan’dan İliç ilçesine giden Recep K., yediği çerezin poşetini dışarı atınca ceza yedi. İliç’e 10 km kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan Recep K.’ya araçtan attığı çerez poşeti gösterilerek “Bunu düşürdünüz. Değerli bir şeye benziyor size ait” diyerek iade ettiler.

Araçtan dışarıya çöp attığı için özür dileyen Recep K’ya 180 TL cezai işlem uygulandı.

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