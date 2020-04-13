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Araştırma Hastanesinde hizmet standartları artıyor

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde artan hizmet standartlarına ilişkin olarak konuştular.

Araştırma Hastanesinde hizmet standartları artıyor

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde artan hizmet standartlarına ilişkin olarak konuştular.
Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hastalarımızın tedavilerinin eksiksiz bir şekilde devam edilebilmesi için Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. İlke Küpeli, uzman ekibi ile birlikte solunum ve kardiyak destek sağlayan cihazların mevcut olduğu, her türlü tıbbi yardım ve tedaviyi anında uygulama olanağı sağlayan 50 yataklı yoğun bakım servisine ek olarak 10 yataklı daha yoğun bakım ünitesini hayata geçerek toplam yoğun bakım servisi yatak sayısı 60’a çıktı. 3. basamak, 2. anestezi yoğun bakım ünitesi 250 yataklı ek binamızda hizmet vermek üzere halkımızın hizmetine açılmıştır. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Her zaman yanımızda olan idarecilerimize emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evde kal Erzincan"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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