Erzincanlılar 'evde kal' çağrısına uyuyor

Erzincan’da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Erzincanlılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmadığı kentte en işlek noktaları olan Dörtyol, Ordu Caddesi'nin de boş kaldığı görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişi 12.0016.00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlandı. Yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşleri ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin veriliyor.



Şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti yürütülüyor

Erzincan’da vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş çıkışları başta olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti de yürütülüyor. Kentte 150 bine yakın maske vatandaşlara dağıtıldı.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da sokağa çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

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