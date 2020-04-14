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Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

İHA

Erzincan'da Tulum peyniri sezonunun açılması ile birlikte fiyat belirsizliği oluştu.

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan’da Tulum peyniri sezonunun açılması ile birlikte fiyat belirsizliği oluştu.
Üreticiler, tüccarların koymuş olduğu peynir fiyatının, artan maliyetler ve artan gıda maddelerin fiyatları ile alakasız olduğunu, belirli kişilerin üretici haklarına riayet etmeksizin kendi çıkarları doğrultusunda fiyat koyduklarını söyledi. Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği organizesinde üretici tüccar buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda üreticiden peynir alımının 16 TL olması gerektiğini söyleyen peynir tüccarlarına üreticiden tepki geldi ve toplantıdan sonuç alınamadı.
Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş şu ifadeleri kullandı; “Değerli üyelerimiz; bildiğiniz üzere iki aya yakındır Erzincan’ımızın göz bebeği olan tulum peynirimizin taze peynir(teleme) piyasa fiyatını değerinden oluşturmak için canla başla çalışmaktayız. Bunu yaparken bu sektörde istihdam olan hatırı sayılır emekçi insanımızın adına yaptığımız aşikardır. Nitekim sonuca ulaşmak için geçen hafta cuma günü sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak birliğimizin toplantı salonunda girişimcilerinde katılımıyla bir görüşme tertip ettik. Görüşmelerin sıcak ortamda ve saygı çerçevesinde geçmesine rağmen o salondan bizleri tatmin edici bir fiyat çıkmamıştır. Benzeri bile olmayan ve bu mevsimde bizim peynirle birlikte sezonu açılan Güney Doğu da üretilen teleme kilo fiyatı 15.00 TL'nin üstüne çıkarak ortalama %50 fire ile 30.00 TL'nin üzerine mal edilen peynirden bile daha düşük ve bence komik bir rakamla fiyatlandırmışlardır. Erzincan üreticileri olarak bu fiyata tepkimiz oldukça fazladır. Pazarlığın devamı için teklif verdiğimizde ileri bir tarihe, yani peynirin bir kısmını almaya başladıklarında yapabileceklerini beyan etmişlerdir. Şimdi bu pazarlamacı arkadaşlara sizlerinde huzurunda çağrım vardır; Değerli girişimci arkadaşlarım; yıllardır bu sektörde birbirimizden kazançlarımız ve menfaatlerimiz vardır. Artan maliyetler ve artan gıda maddelerin fiyatları bizim ürünümüze de yansıtılmalıdır. Bunun beklentisi her geçen gün artmaktadır. Üretimin sürekliliği için bu şarttır. Verilen düşük fiyat hangi sebebe dayalıdır lütfen bunun açıklamasını yapınız. Evet bugün salgın hastalıkla karşı karşıyayız, ama bizler canımızı hiçe sayarak o hayvanı otlatıyoruz, o sütü sağıyoruz ve ülkemize en iyi şekilde hizmetimizi yapıyoruz. Hastalık sadece Erzincan da yok bütün dünyada var ve bütün dünyada gıda, tarım ve hayvancılık üretimin sürekliliği için el üstünde tutulmaktadır. Bunu fırsat bilip üreticilerimizi mağdur etmeye çalışmayın. Ya fiyatlandırmayı yapalım vatandaş gönül rahatlığı ile ürününü size pazarlasın, ya da ürünü almıyoruz deyin bizler kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Alternatif yollar(pazar) aramaya mecbur bırakmayın. Sizleri duyarlı olmaya davet ediyorum.Ramazanın yaklaşması ile bu sorunu ortadan biran evvel kaldırmak bütün üreticilerimizin ortak düşüncesidir. Bu sebeple oruçlar başlamadan 21.04.2020 salı günü aynı sosyal mesafe kuralları doğrultusunda bir görüşme daha tertip ediyoruz. İlgili bütün üye ve girişimci arkadaşlara saygı ile duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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