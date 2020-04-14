Erzincan’da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının tarım sektörüne etkilerinin azaltılması için yaptığı çalışmalar kapsamında yüzde 75 hibe tohum desteği verilmesine Erzincan’da başlandı.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle vatandaşları ekonomik olarak rahatlatma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüs salgınının tarım sektörüne etkilerinin azaltılması için harekete geçti. Bu anlamda son olarak Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75’ini hibe ettiklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz.” dedi.

Bu kapsamda yüzde 75 hibe tohum desteği verilmesine Erzincan’da başlandı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Ekilmeyen toprağımız kalmasın diye çiftçilerimizi destekliyoruz. Bakanlığımızca yüzde 75 hibeli 20 ton kuru fasulye ve 325 ton yazlık buğdayı, ayrıca bakanlığımız ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 50 hibeli 36,5 ton yonca tohumunu Erzincanlı çiftçilerimize ulaştırdık. Bereketli olsun.”

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