Erzincan'ın 2 köyünde karantina uygulaması bitti

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde, karantina uygulaması sona erdi.<br>Kemah ilçesinin Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasının bugün itibarıyla bitirildiği belirtildi. Muratboynu köyünde ise karantina süresi, 14 gün daha uzatıldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-14 17:41:40<br>
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