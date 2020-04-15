Çoban köpeklerinin domuza saldırmaları kameraya yansıdı

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.

Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi.

Bir süre kovalamacanın ardından domuz köpekleri atlatıp canını kurtardı.

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