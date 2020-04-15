Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) İSTANBUL'dan Van'a giderken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan´da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 koronavirüs hastası hakkında, toplum sağlığını tehlikeye attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık ceza da uygulandı.<br>Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsündeki 4 yolcunun koronavirüs hastası olduğunu ihbar etmesi üzerine otobüs, dün Erzincan kent girişinde durduruldu. Güvenlik önlemleri alınarak, şoförler ve muavin dahil toplam 21 kişi içindeki koronavirüs hastası 4 yolcu, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden 4 kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Otobüs içindeki diğer kişiler ise Van'da 14 gün karantinaya alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-15 11:52:11<br>
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