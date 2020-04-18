Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

DHA

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)NESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından görüntülenen şahinin kargalarla yemek mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süredir İliç ilçesi Kuran köyünde yaşayan Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, dağlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçen günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli...

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)NESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından görüntülenen şahinin kargalarla yemek mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.<br>Bir süredir İliç ilçesi Kuran köyünde yaşayan Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, dağlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçen günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı. En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı. Kargalarla yemek mücadelesine giren kızıl kuyruklu şahinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu.<br>Uzun zamandır doğada bu tür yaban hayvanlarını görüntülemeye başardığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Aydın Budak, "Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanları görüntüleyerek belgesel haline getirmek istiyorum. Erzincan'dan sonraki durağım Samsun ve Kastamonu olacak, bu yörelerin yaban hayvanlarının görüntüleyerek, bölgedeki halkı bilinçlendirmek istiyorum" diye konuştu.<br>KUŞ KAÇAKÇILARININ GÖZDESİ<br>Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, Kuzey Amerika´da yaygın olarak görülürken, özellikle Arap ülkelerinde yırtıcı kuş ticareti yapanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Boyları 45-65 cm, kanat açıklıkları 110-145 cm ve ağırlıkları 690-1600 gr arasında değişir. Şahinlerin en büyük cinslerinden biri olan kızıl kuyruklu şahinler, keçi, tilki ve ceylan gibi hayvanları avladığı için kuş ticareti yapanların gözdesi halinde.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-18 08:42:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Beka Hareketi Erzincan teşkilatından sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Milli Beka Hareketi Erzincan teşkilatından sağlık ...
Erzincan’da iş merkezleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da iş merkezleri dezenfekte edildi
Erzincan’da 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesi inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesi inşaat ...
Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: ...
Erzincan polisinden küçük Sıla'ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Erzincan polisinden küçük Sıla'ya doğum günü sürprizi
Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Çocuk istismarının affı ülkemizin gündeminden kalkmalıdır”
YEREL HABERLER Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Çocuk istismarının ...
Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ...
Doğu Anadolu’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak yağış
Çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumları tarlalarına ekmeye başladı
YEREL HABERLER Çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumları tarlalarına ...
Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak
YEREL HABERLER Erzincan’da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X