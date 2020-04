Erzincan’da Şavak derneklerinden ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına 465 bin TL destek

Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği ve Erzincan Şavaklılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu kampanyaya destek amacıyla, üyelerin katkıları ile topladığı 465 bin TL’yi ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bağışladı.

Erzincan’da Şavak aşireti mensupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına 465 Bin TL bağışta bulundu. Cumhurbaşkanının başlatmış olduğu kampanyaya sessiz kalamayacaklarını dile getiren Şavak toplumu, bu tür zor durumlarda her zaman devletinin ve milletinin yanında olduklarını belirterek bağışta bulunduklarını söylediler.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili; “Dünyanın başına bela olan karona virüsün getirdiği sağlık sorunları yanında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzluklar oluşturmuştur. Bu olumsuz süreci en az hasarla atlatmak adına Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına her daim üretim yaparak devletin reel ekonomisine katkı sunan ve her zaman devletinin, milletinin yanında olan Şavak toplumu olarak bu çağrıya sessiz kalmamız beklenemezdi. Nitekim bu kapsamda Erzincan'da faaliyet gösteren Genç Şavak Der, Erşavak Der ve bu toplumun çok değerli mensupları olarak kampanya için hayırlı bir çalışma içerisinde bulunduk. Toplamda 465 bin TL bağış toplanmıştır. Çalışma kapsamında çok duygusal anlara tanık olduk. Koyununu satıp bağışlayan, yaşlılık maaşını bağışlayan ve kumbarasında biriktirdiği harçlığını destek amaçlı bağışlayan çocuklarımız oldu. Bütün bunlar tüylerimizin diken diken olmasına sebep oldu. Şavak toplumu her zaman devletinin yanında olduğu gibi bir kez daha devletine, milletine bağlılığını göstermiştir. Bu anlamda Genç Şavak Der yönetim kurulu adına çalışma içerisinde yer alan Er Şavak Der yönetim kuruluna, İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün hocamıza ve yine aynı şekilde görev alan toplumumuzun değerli bütün mensuplarına ve de katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bu arada yardımın gizli olanı makbuldür. Ancak bütün vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak adına yönetim kurulu olarak konu hakkında basına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. İmkânı olan tüm vatandaşlarımızın kampanyaya destek olarak bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda 2 öğün hoşaf ile mücadele eden ecdadın torunları olarak biz bu kudrete sahibiz. Son olarak derneğimizin sloganı olan ‘Biz Hep Birlikte Güçlüyüz’ deyiminin yanında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ diyoruz” dedi.

