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Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi

İHA

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin, doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyü kırsalında görüntülendi. Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, 2 bin metre yükseklikteki dağlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Erzincan’ın çeşitli yerlerinde bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçtiğimiz günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı. En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı. Fotokapana yansıyan görüntüde kızıl kuyruklu şahinin kargalarla yemek mücadelesine girdiği görüldü.
Fotokapanla kızıl kuyruklu şahini görüntüleyen Aydın Budak, “Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanları görüntüleyerek belgesel haline getirmek istiyorum. Erzincan'dan sonraki durağım Samsun ve Kastamonu olacak. Bu yörelerin yaban hayvanlarını görüntüleyerek, bölgedeki halkı bilinçlendirmek istiyorum'' dedi.

“Otomobil fiyatına satılıyor”
Kızıl kuyruklu şahinin Dubai, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerde ilgi gördüğü biliniyor. Erzincan’da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, otomobil fiyatına satılıyor. Toros Dağları'nda nadir görülen kızıl kuyruklu şahinle ilgili geçtiğimiz yıllarda da kaçakçılık olayı haberleri çıkmıştı. Bu haberlerde, “Bu şahinler uyuşturucu kaçakçılarının en gözde elemanı. Küçük torbalara konulan uyuşturucular şahinin ayağına bağlanıyor. Sahibini takip eden şahin, gümrük kapılarından geçişte yüksekten uçtuğu için yakalanamıyor” ifadeleri kullanılmıştı.
Atmacagiller familyasından Kuzey Amerika'da yaygın yırtıcı kuş türü olan kızıl şahin, batı Alaska'dan kuzey Kanada'ya, güneyde Panama'ya ve Karayipler'e kadar Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde ürer ve bu bölgede en yaygın Buteo türlerinden biridir. Kızıl kuyruklu şahin, yaşadığı bölgede tüm biyomlara uyum sağlayabilir. Görünüşleri ve yaşadıkları yerler ile birbirlerinden ayrılan 14 alt türü kabul edilmiştir. Boyları 4565 cm, kanat açıklıkları 110145 cm ve ağırlıkları 6901600 g arasında değişir. Bu boyutlarıyla Kuzey Amerika'da yaşayan Buteo cinsi kuşların en büyük üyelerinden biridir. Eşeysel dimorfizm gösteren kızıl kuyruklu şahinin dişileri erkeklerinden daha büyüktür. Kızıl kuyruklu şahin çöller, otlaklar, ormanlar, tropikal yağmur ormanları, tarım alanları ve kentsel bölgeler de dahil olmak üzere birçok biyomda ve yükseklikte yaşayabilir. Antartika'nın üst enlemleri ve yoğun ormanlar dışında Kuzey Amerika'nın her yerinde bulunur. Kanada, Meksika ve ABD'de yasa ile koruma altına alınmıştır. Çok yaygın oldukları ve yetenekli bir avcı olarak yetiştirilebildikleri için ABD'de atmacacılık için yakalanan şahinlerin büyük bölümü kızıl kuyruklu şahinlerdir. Üreyen popülasyonu etkilememek için atmacacıların yalnızca yuvadan ayrılmış, bir yaşından küçük ve göç eden kuşları yakalama izinleri bulunur. Üreyen ve yavru besleyen erişkinlerin atmacacılık için yakalanması yasa dışıdır. Bir yaşını doldurmamış şahinler aynı zamanda kolay eğitilebildikleri için de tercih edilmektedir. Kızıl kuyruklu şahin Amerika yerlileri kültüründe önemli bir yere sahiptir. Tüyleri bazı kabileler tarafından kutsal sayılır ve dini törenlerde kullanılır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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