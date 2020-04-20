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(Özel) Erzincan’da yüzde 75 hibe edilen tohumlar toprakla buluştu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yüzde 75 hibe ile sağladığı tohumlar, Erzincan'da toprakla buluşturuldu.

(Özel) Erzincan’da yüzde 75 hibe edilen tohumlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere yüzde 75 hibe ile sağladığı tohumlar, Erzincan’da toprakla buluşturuldu.
Bakanlığın Erzincan çiftçisine gönderdiği 20 ton kuru fasulye ve 325 ton yazlık buğday tohumluğu dağıtıldı. Erzincan İl Özel İdaresinden sağlanan yüzde 50 hibe ile 36,5 ton da yonca tohumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere ulaştırıldı. Tohumları alan çiftçilerin Erzincan’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tarla mesaisi başladı.

“Ekilmeyecek toprak kalmayacak”
Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Değirmenli Köyünde fasulye tohumu ekim çalışmasına Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’de katıldı.
‘Ekilmedik toprak kalmayacak’ sloganıyla bu sene toprağın tohumlarla buluşturulduğunu ifade eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, “Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız ekilmeyecek toprak kalmayacak projesi kapsamında ilimizde hububat ve kuru fasulye tahsisi yapılmıştır. 325 ton yazlık buğday tohumu toprakla buluştu. Bugünde 20 ton kuru fasulyenin toprakla buluşması kapsamında Değirmenli Köyünde bir çiftçimizin tarlasındayız. İlimiz kuru fasulyede önder illerden birisidir. Biz bunun daha da artırılması için çeşitli projelerle katkı sağlamak istiyoruz. Bakanımızın başlattığı bu projede ilimiz için çok faydalı oldu. Büyük ilme kazandırdı. İnşallah ileri ki dönemlerde de bu tür projelerle ilimizde kuru fasulye ve diğer hububat ürünlerinin ekimini artırmak için çeşitli projeler yapacağız. Bize destek sağlayan Bakanımız Bekir Pakdemir’e, İl Valimiz Ali Arslantaş’a, milletvekillerimiz ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çiftçiler mutlu oldu”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe ile sağladığı tohumlardan alan Değirmenli Köyü çiftçilerinden İsmail Alkan’da, “Bu projeden mutlu olduk. Erzincan Değirmen Köyünde çiftçilik yapıyorum. Fasulye tohumu aldık. Bugünde tarlamıza ekiyoruz. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizlerin desteklenmesi üretim için oldukça önemli. İnşallah ülkemiz için de hayırlı olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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