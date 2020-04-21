Yaban keçileri yerleşim yerlerine alıştı

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yiyecek ararken Munzur Dağları'ndan Tatlısu köyünün hemen üst tarafına sürüler halinde gelen yaban keçileri, köy sakinlerinin koyunları için bıraktığı saman ve otlarla besleniyor.

Korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına kulak veren Erzincan halkı sokağa çıkmıyor. Erzincan’ın köylerinde de sokaklar boş kalınca dağ keçilerinin sürü halinde yerleşim alanlarına inip dolaştığı görüldü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, bugünlerde yiyecek bulmak için Erzincan Tunceli arasındaki Munzur Dağının altındaki Tatlısu Köyünün üst taraflarını mekan tuttu. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri alanda otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yaşam alanlarına dönüyor. Keçiler, köy halkının koyun sürüleri için bıraktığı saman ve otla besleniyor. Vatandaşlar köyün yakınlarına kadar gelen yaban keçilerinin korunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

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