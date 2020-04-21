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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Tunceli'de 8, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli ve Iğdır'da 23, Erzincan'da 20, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars'ta 14 ve Ardahan'da 8 derece olması ön görülüyor.

“Meteorolojik uyarı”
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yazılı açıklama yapılarak meteorolojik uyarıda bulunuldu.
Açıklmada, “Bugün bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, rüzgârın bölgemizin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, 22 Nisan Çarşamba günü bölgemizin kuzeyinin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ve rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli olarak esmesi, 23.04.2020 Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri yağışların devam etmesi ve hafta sonundan itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniliyor. Beklendiği yerler: Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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