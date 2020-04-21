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(Görüntülü) Erzincan?da TIR devrildi: 1 ölü

DHA

ERZİNCAN?da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR?ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza sabah saatlerinde Erzincan ? Erzurum Karayolu 60'ıncı kilometresi Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara?dan Erzurum istikametine giden Servet B. yönetimindeki 25 GC 512 plakalı gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan...

(Görüntülü) Erzincan?da TIR devrildi: 1 ölü

ERZİNCAN?da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR?ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.<br>Kaza sabah saatlerinde Erzincan ? Erzurum Karayolu 60'ıncı kilometresi Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara?dan Erzurum istikametine giden Servet B. yönetimindeki 25 GC 512 plakalı gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, trafiğe kapanan karayolu ulaşıma yeniden açıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan <br>2020-04-21 11:40:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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