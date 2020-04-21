Erzincan’da 12 bin 96 haneye biner TL nakdi destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgınının etkilerini azaltmak maksadıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Erzincan genelinde toplam 12 bin 96 aileye biner TL tutarında sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmekte.

Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile Erzincan ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından başlatılan birinci ve ikinci faz ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlileri vasıtasıyla evlerinde yapılmakta.

Bu kapsamda Erzincan genelinde birinci faz ödemelerinden 8 bin 258 aileye biner TL tutarında nakdi destek ödemesi yapılmış olup, ikinci faz ödemelerinden ise 3 bin 838 aileye biner TL tutarındaki nakdi destek ödemeleri yapılmakta.

Bu ödemeler haricinde 0110 Nisan 2020 tarihleri arasında birinci faz desteğinden yararlanamayan ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ise il ve ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öz kaynaklarından toplamda 290 bin 147 TL nakdi destek sağlandı.

Ayrıca Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 350 adet gıda kolisi, ildeki yerel firmalarınca gönüllü yapılan yardımlar kapsamında ise 100 koli temizlik malzemesi ile 100 aileye giyim malzemesi dağıtıldı.

Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan toplam 401 bin TL’lik şartlı bağış tutarı ile 2 bin 200 adet gıda çeki, alınan tedbirler kapsamında faaliyetine ara vermek durumunda kalan işyerlerinde yevmiye ile geçimini sürdüren ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

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