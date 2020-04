Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün: “Bugünlerde okullarımız neşenizden birazcık uzak kaldı”

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Bugünlerde okullarımız, bahçelerimiz, kulaklarımız, gönüllerimiz oyunlarınızdan, o şen şakrak gülüşlerinizden, bizlere mutluluk katan neşenizden birazcık uzak kaldı” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, şu ifadelere yer verdi:

“Dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz, büyük bir salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde şartlar ne olursa olsun inanıyorum ki bugün hepimiz yine coşku doluyuz. Zira bugün İstiklal mücadelemizin devam ettiği en buhranlı günlerde doğan ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında önemli rol üstlenen, İstiklal ve İstikbal yolunda önemli kararlar alarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Gazi Meclisimizin açılışını ve bu büyük günün çocuklara armağan edilişini kutluyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz.

Bir ulusun yazgısının ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir yeniliğin, değişimin sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve fikir arkadaşlarının egemenliği, gerçek sahibi olan halka vermelerinin 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir sevinç ve onurla taşıdığımız bu armağana tam bir asırdır sahip çıkmanın haklı gururu içerisindeyiz. Ve inanıyoruz ki İstanbul’un Fethini, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini, Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle bilen, idrak eden sizler oldukça bu meşale asırlar boyu yanmaya yine devam edecektir.

Bugünlerde okullarımız, bahçelerimiz, kulaklarımız, gönüllerimiz oyunlarınızdan, o şen şakrak gülüşlerinizden, bizlere mutluluk katan neşenizden birazcık uzak kaldı. Sizler okullarınızı, bizler de sizleri çok özledik. Fakat biliyoruz ki her biriniz yine aynı coşkuyla, aynı heyecanla bu büyük mutluluğu hissediyor ve paylaşıyorsunuz. Neşenizi, umudunuzu, heyecanınızı asla kaybetmeyin! Ülke olarak biraz daha sabrederek bugünleri atlattıktan sonra hep birlikte oyunlar oynayacak, şarkılar söyleyecek ve daha nice bayramlar kutlayacağız. Hiçbir zaman ye’se kapılmayarak bu vatanı kurtaran ve bu büyük günü sizlere armağan eden atalarımıza karşı da en büyük sorumluluğumuz bu olmalıdır. “Çocuklarımız milletimizin, ülkemizin ortak umudu ve geleceğidir. Onlara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak demektir.” şiarıyla hareket eden bizler de sizleri yarınlara hazırlayarak; bayrağını, vatanını, milletini seven, milli değerlere bağlı nesiller olarak yetiştirmek görevi ve gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin ve milli irademizin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

