Tanoğlu’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, 23 Nisan Çocuk Bayramını nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tanoğlu mesajında, “Büyük Önder Atatürk; milletine olan saygısını devlet yönetiminde millet iradesini en üstün güç kabul ve ilan ederek 23 Nisan 1920’de TBMM açılış gününü bayram olarak kutlanmasını istemiş ve bu bayramı Türkiye Cumhuriyetinin ebediyen var olmasının teminatı olan Türk Çocuklarına armağan etmiştir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu itibarla büyük anlamlarla yüklüdür. 23 Nisan, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak düzlemde buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden bir bayramdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını en içten duygularla kutluyor, Milletimizin hürriyetini ve egemenliğini sembolleştiren 23 Nisanın tüm ülkemize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum” dedi.

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