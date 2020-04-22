Suudi Arabistan'dan getirilen 173 kişi, Erzincan´da karantinaya alındı

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) SUUDİ Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzincan´daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.<br>Türk Hava Yolları´na (THY) ait uçakla öğle saatlerinde Erzincan Havalimanı´na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünün ardından polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Piri Muhammed Bahaddin KYK Yurdu´na götürüldü. Burada 14 gün karantinada tutulacak 173 kişinin ihtiyaçları, Erzincan Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak. Uzun süredir Suudi Arabistan´da gelmeyi beklediklerini belirten işçiler, ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.<br>İşçiler ile ailelerinin gelişleri ve tedbirler hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, ilgili kurumların desteği ile rahat yaşam alanı sağlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-22 16:54:50<br>
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