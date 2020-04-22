Vurulduktan 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı

<br>Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)SİİRT'de 21 yıl önce vatani görevini yaparken, arkadaşının silahından çıkan kurşunla kazara vurulup, vazife malulü olan jandarma er Ercan Türkmen (42), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 21 yıl önce aldığı kurşunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Ercan Türkmen (42) şehit sayıldı.<br>Erzincanlı Ercan Türkmen, vatani görevini yaptığı Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakolu'nda 21 Nisan 1999 tarihinde, arkadaşının silahından çıkan kurşunla sırtından vuruldu. O dönem uzun süre tedavi gören ancak bir daha yürüyemeyen Türkmen vazife malulü sayıldı. Tüm tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan Türkmen, <br>Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olaydan tam 21 yıl sonra, aynı gün hayatını kaybetti. Kaza kurşununa bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Ercan Türkmen şehit sayıldı.<br>Türkmen'in cenazesi memleketine getirildi. Ulalar Cemevi´nde düzenlenen askeri cenaze törenine Vali Ali Arslantaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile askeri erkan ve vatandaşlar cemaat katıldı. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından Ercan Türkmen, Aziz Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştur. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-04-22 17:22:50<br>

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