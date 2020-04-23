Karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti

Erzincan'daki yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların çocukları ziyaret edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Gençlik ve Spor Müdürü Burak Mumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan'dan Erzincan'a getirilen ve 14 gün karantinada tutulacak olan 173 kişinin kaldığı yurdu ziyaret etti.

Ziyarette ailelerin çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.