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Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

İHA

Erzincan'da birçok esnaf sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına Önder Ballı kadayıf jestinde bulundu.

Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

Erzincan’da birçok esnaf sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına Önder Ballı kadayıf jestinde bulundu.
Tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip korona virüs (Covid19) salgını karşısında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve motive amaçlı desteklerde sürüyor. Hastaneyi ziyaret ederek Erzincan’ın yöresel tatlılarından 480 kişilik kesme kadayıfı sağlık çalışanlarına ikram eden İmren yufka isimli işletmenin sahibi Önder Ballı, “Bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm sağlık görevlilerinin Allah yardımcısı olsun” dedi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen’de, “Korona virüs (Covid19) salgını sürecinde esnaf arkadaşlarda bize destek olmaya devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu mücadele topyekun yapılabilecek bir mücadele. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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