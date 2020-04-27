Çayırlı’ya bağlı Yukarıçamurdere Köyü karantinaya alındı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarıçamurdere Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çayırlı ilçemizin Yukarıçamurdere köyüne, 27.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile giriş/çıkışlarına yasaklama getirilerek, köyün karantina altına alınmasına karar verilmiştir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.