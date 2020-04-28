Erzincan’da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi

Erzincan’da 99 yaşında yeni tip korona virüsü (Covid19) yenerek sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla hastaneden taburcu oldu.

Covid19 testi pozitif çıkan ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kimlik yaşı 99 olan asıl yaşının ise 110 olduğunu söyleyen kadın, sağlığına kavuşarak hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Hastanede ayrıca 1 haftadır tedavi gören 48 yaşındaki bir hasta da korona virüsü yenerek taburcu olanlar arasında yer aldı.

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