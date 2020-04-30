Erzincan Ekşisu Mesire Alanı'nda bulunan doğal maden suyu, Ramazan'da hazmı kolaylaştırdığı için daha çok tercih ediliyor.

Erzincan’ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi artıyor. Ekşisu Mesire Alanı'nda çeşmelerden akan doğal maden suyu, Ramazan'da hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih ediliyor.

Erzincan Belediyesi'ne ait ve şehir merkezine 14 kilometre mesafede yer alan maden suyu çeşmeleri, Ramazan'da ilgi görüyor.

İftar öncesi araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor. Maden suyu ise yörede "ekşisu" olarak biliniyor.

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