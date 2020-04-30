Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu

İHA

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu

Türkiye’de Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu.
Konuyla ilgili TÜİK’ten yapılan açıklamada, Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 olduğu belirtildi.
Türkiye geneli Mart ayı istatistiğinde şu bilgilere yer verildi:
Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,1'ini otomobil, %16,7'sini motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %5,8'ini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,1'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,6 arttı
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %48,8, otomobilde %35,1, traktörde %34,4, minibüste %34,3, kamyonette %31,1, kamyonda %19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %10,7 ve otobüste %7,1 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,8 arttı
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %78,9, kamyonda %63,0, otomobilde %32,4, otobüste %30,3, kamyonette %28,2 ve minibüste %10,5 artarken, özel amaçlı taşıtlar %27,3 ve motosiklet %13,7 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mart ayında 720 bin 25 adet taşıtın devri yapıldı
Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,7'sini otomobil, %17,0'ını kamyonet, %4,8'inin motosiklet, %3,5'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mart ayında 43 bin 300 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. OcakMart döneminde 219 bin 747 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
OcakMart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece OcakMart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.
OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i dizel yakıtlıdır
OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %45,5'i dizel, %44,1'i benzin, %7,3'ü LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 641 bin 630 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OcakMart döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı
OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %30,1'i 14011500, %28,6'sı 15011600, %20,4'ü 1300 ve altı, %14,6'sı 13011400, %5,3'ü 16012000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakMart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 73 bin 846'sı beyaz renklidir
OcakMart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %52,2'si beyaz, %23,9'u gri, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü siyah, %6,2'si mavi, %1,7'si turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,9'u sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 tanı laboratuvarı olan iller arasında Erzincan’da yer aldı
YEREL HABERLER Covid-19 tanı laboratuvarı olan iller arasında ...
Vali Arslantaş: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ...
Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”
YEREL HABERLER Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza ...
Ramazan ayında beslenme
YEREL HABERLER Ramazan ayında beslenme
Erzincan'ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi artıyor
YEREL HABERLER Erzincan'ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi ...
Şavak aşireti göçebe çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor
YEREL HABERLER Şavak aşireti göçebe çobanlık yaparak geçimlerini ...
Doğu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Can Suyu Kredisi ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Can Suyu Kredisi ödemeleri başladı
Nefes kredisi yeniden başladı
YEREL HABERLER Nefes kredisi yeniden başladı
99 yaşındaki Safiye Nine, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 99 yaşındaki Safiye Nine, koronavirüsü yendi
(Görüntülü) 99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi
Erzincan’da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Erzincan’da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi
Doğu’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Doğu’da sağanak yağış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X