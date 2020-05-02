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Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Erzurum ve Ağrı’da 4, Erzincan'da 8, Kars’ta 2, Ardahan’da 5 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 21, Erzincan'da 17, Ağrı ve Ardahan’da 14, Erzurum’da 13, Kars’ta 16 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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