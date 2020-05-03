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Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı

İHA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Tunceli ile Erzincan arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda şamua ve dağ keçisi Munzur Dağları'nda görüntülendi.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Tunceli ile Erzincan arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda şamua ve dağ keçisi Munzur Dağları'nda görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı’nın sınır ötesinin yanı sıra son yıllarda yurt içinde de sürdürdüğü ‘Kıran’ operasyonlarıyla birçok bölge terörden temizlendi. Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağların da hem Tunceli hem de Erzincan Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonu getirildi, çok sayıda örgüt elemanı etkisiz hale getirildi.
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonun da artış gözlendi. İlkbaharla birlikte muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Munzur Dağlarında, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği ve otların büyüdüğü derede, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.
Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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