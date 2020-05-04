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Erzincan’da semt pazarında hareketlilik

İHA

Korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü düşük illerden biri olan Erzincan'da semt pazarlarında hayat normal akışına dönüyor.

Erzincan’da semt pazarında hareketlilik

Korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü düşük illerden biri olan Erzincan’da semt pazarlarında hayat normal akışına dönüyor.
Erzincan’da pazartesi günleri Buğday Meydanı içerisinde kurulan semt pazarında yoğunluk yaşandı. Her pazartesi günü kurulan semt pazarının önceki haftalara göre bugün daha kalabalık olduğu gözlendi. Fide satışlarının da yapıldığı semt pazarında özellikle köylerden alış veriş için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu objektiflere yansıdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri pazarın girişinde maske ve sosyal mesafe kuralı hususunda denetimde bulundu.
Özellikle fide satışının yoğun olduğu semt pazarında meyve ve sebze satışı yapan tezgahların önü de boş kalmadı.
Bazı tezgahların önünde alış veriş telaşına kapılan vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.
Pazar esnafı, korona virüs vakasının görülmeye başlamasının ardından bugünler de artık hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı kaydederek satışlarda artış yaşandığını söylediler.
Pazar esnafı, korona virüs sebebiyle ürün fiyatlarının da oldukça düşük olduğunu sözlerine ekledi.
Pazarda satışı yapılan biber, domates gibi sebzelerin 2,5 liradan fiyatlandırıldığı görüldü.
Öte yandan, yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulunarak korona virüs tedbirlerine rehavete kapılmadan uyulması gerektiğini kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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