Yaralı şahin tedavi altına alındı

Erzincan’da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.
Erzincan’ın Gümüstarla Köyü civarında Ufuk Camekan tarafından doğada yaralı halde bulunan şahin, DKMP ekibine teslim edildi. Yaralı şahin muayene edildikten sonra tedavisi yapılmak üzere Erzurum DKMP 13. Bölge Müdürlüğünde görevli veteriner hekime teslim edildi.
Tedavisi tamamlandıktan sonra şahinin yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
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