Erzincan’da 3.3 büyüklüğünde deprem

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Erzincan’ın Tercan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi Başbudak Köyünde bugün saat 08.51’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Erzurum’un Aşkale ilçesi ve yerin 4.92 metre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

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