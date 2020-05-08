Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser savar olarak bilinen ‘Işkın’ tezgâhlarda yerini aldı

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın pazar tezgâhlarında yerini aldı. Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışkının faydaları ise saymakla bitmiyor.

Kanser savar olarak bilinen ‘Işkın’ tezgâhlarda yerini aldı

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın pazar tezgâhlarında yerini aldı. Anadolu’da yayla muzu olarak da bilinen ışkının faydaları ise saymakla bitmiyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve Anadolu’da yayla muzu olarak bilinen Işkın, Erzincan'da tezgâhları doldurdu. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkın uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Korona virüse karşıda bağışıklığı güçlendirdiği söylenen ışkının kanser hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Işkınla birlikte tezgâhlarda yerini çirişte vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor.
Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika'ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor. Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.
“Işkın ve çiriş doğal ilaçtır”
Işkın ve çirişin dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden Murat Gül, “Çiriş dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişir. Ispanak gibi yemeği oluyor. Yoğurtlu ve yumurtalı olarak her türlü yemeği olur. Başlı başına bir ilaçtır. Çirişin kilosunu yıl 5 liradan satıyoruz. Işkında aynı şekilde dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişiyor. Koli koli başka illere gönderiyoruz. Müşterilerimiz ışkını çok tercih ediyor. Kansere iyi geldiğini söylüyorlar. Satışlar şuanda gayet iyi. Işkında başlı başına doğal bir ilaçtır. Kilosunu da bu yıl 20 liradan satıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri ...
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili ...
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili ...
Erzincan’da fide üretim ve satışı son hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da fide üretim ve satışı son hızla devam ...
Profesör sessiz çığlık atarak Covid-19'a dikkat çekti
YEREL HABERLER Profesör sessiz çığlık atarak Covid-19'a dikkat çekti
Erzincan’da kamyonet direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da kamyonet direğe çarptı: 1 yaralı
Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak
YEREL HABERLER Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak
Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır ...
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Erzincan’da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler ...
Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı
YEREL HABERLER Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk ...
Erzincan'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişi oldu
YEREL HABERLER Erzincan'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişi oldu
Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
Türkiye'de ikamet eden nüfusun yüzde 3,2'si yurt dışı doğumlu
YEREL HABERLER Türkiye'de ikamet eden nüfusun yüzde 3,2'si yurt dışı ...
Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı
YEREL HABERLER Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı
Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X