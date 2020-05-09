Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Gümüşçeşme olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depremin Tunceli ve Elazığ'dan da hissedildiği bildirildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

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