65 yaş ve üstü vatandaşlar nefes aldı

Korona virüs (Covid19) nedeniyle haftalardır evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kısıtlamaya 4 saat ara verilmesi ile Erzincan’da da sokaklara akın etti.

Korona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün esnetildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saatliğine ara verildi. Maskeleri takılı olmak kaydıyla saat 11.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Erzincan’da da uzun bir sürenin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle parkları tercih eden vatandaşlar, güneşli havanın da yüzünü göstermesiyle yaklaşık 2 aylık sürenin ardından parkların tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar ilk iş olarak banka ATM’lerine giderken, kimisi ise merak ettiği sokaklarda yürümeyi tercih etti.

Vatandaşlar, evlerinde çok bunaldıklarını ve kendileri için uygulanan 4 saatlik aranın adeta yeni bir nefes olduğunu söylediler. Evlerinde kimi zaman canları sıkılsa da bu önlemin gerekli olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin de korona virüsle mücadele sürecinde çok etkili bir yol izlediğini kaydettiler.

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