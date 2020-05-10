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Erzincan’da Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı

İHA

Erzincan'da Vali Ali Arslantaş ile kurum amirleri Anneler Gününde şehit annelerine ziyarette bulundu.

Erzincan’da Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı

Erzincan’da Vali Ali Arslantaş ile kurum amirleri Anneler Gününde şehit annelerine ziyarette bulundu.
Erzincan Valisi Arslantaş, şehit annelerinden Hüsniye Kurtar ve Saime Yeter’i, Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında ise 104 yaşındaki 15 torun sahibi Sultan Gerçek’i ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.
İlk olarak 104 yaşındaki Sultan anneyi ziyaret eden Erzincan Valisi Arslantaş, yaşından dolayı asırlık çınar olarak nitelendirilen 104 yaşındaki Sultan anne için proje kapsamında Sakarya'da Cennet Anneleri ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacağını belirtti.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi olarak kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikasındaki "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde Cennet Anneleri ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum." mesajını hastalığı sebebiyle rahatsız etmek istemediği Sultan anneye ulaştırması için kızı Hatice Gerçek’e teslim etti.
Ardından 5 Ağustos 2016 yılında Diyarbakır'da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Salih Zengin'in annesi Saime Yeter ile 21 Aralık 1987 yılında Hatay Serinyol’ da askerlik görevini yapmakta iken kazaen şehit olan Er Hakkı Hakan Kurtar’ın annesi Hüsniye Kurtar’ı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.
Ziyaretlerini sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat ederek gerçekleştiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, annelerin istek ve sorunlarını dinleyerek, kendileri ve aile fertleri ile bir süre sohbet etti.
Yapılan ziyaretlerde Ali Arslantaş’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan eşlik etti.
Ayrıca Erzincan ve ilçelerinde vefa sosyal destek grupları ve kaymakamlar, 100 ve üstü yaşlardaki anneleri ziyaret edip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hatıra ormanı sertifikalarını teslim ederek, Anneler Gününü kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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